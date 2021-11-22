Глеб, игравший под руководством Рангника в "Штутгарте", заявил, что этот специалист напоминает ему бывшего наставника "Арсенала" Арсена Венгера. По словам Александра, именно Рангник больше всех помог ему адаптироваться в немецком футболе.
"Ральф мне напоминает Арсена Венгера. Я бы не назвал его типичным футбольным функционером. Он - доцент. Для него футбол - это философия. Когда я только приехал играть в Германию, у нас были частые беседы с Ральфом. Он на пальцах объяснял мне, где надо прибавить, какие качества развить. Ральф как никто другой помог мне адаптироваться в новой стране", - сказал Глеб.
Напомним, что Рангник тренировал "Штутгарт" в 1999-2001 годах. Глеб выступал за эту команду в 2000-2005 годах.
Источник: Sport24
Глеб: Рангник - доцент. Для него футбол - это философия
Экс-игрок лондонского "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб высказался о руководителе по спорту и развитию "Локомотива" Ральфе Рангнике.
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