В "Спартаке" прокомментировали сообщения об уходе Федуна из совета директоров клуба

В "Спартаке" отреагировали на информацию о том, что Леонид Федун покидает совет директоров клуба.

Фото: "Спартак"





Как заявил Дмитрий Зеленов, возглавляющий пресс-службу "Спартака", эта информация не соответствует действительности.



"Похоже на новость от шуточного агентства "Панорама". Конечно, это фейк. Кто-то решил разогреть инфополе перед матчем с "Наполи", - сказал Зеленов.



Отметим, что встреча "Спартак" - "Наполи" пройдет сегодня, 24 ноября, в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы. Матч начнется в 18.30 мск.



Источник: Ранее в соцсетях стали появляться сообщения со ссылками на различные СМИ о том, что Федун уходит из совета директоров " Спартака ".Как заявил Дмитрий Зеленов, возглавляющий пресс-службу "Спартака", эта информация не соответствует действительности."Похоже на новость от шуточного агентства "Панорама". Конечно, это фейк. Кто-то решил разогреть инфополе перед матчем с "Наполи", - сказал Зеленов.Отметим, что встреча "Спартак" - "Наполи" пройдет сегодня, 24 ноября, в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы. Матч начнется в 18.30 мск.Источник: Sport24