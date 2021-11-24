"Почему в Европе все хорошо, а в РПЛ - не очень? Будем стараться исправлять. В чем причина? Недонастрой, недостаток удачи где-то, невезение.
Команда прижалась к воротам во втором тайме? "Наполи" - это хорошая команда. Мы не хотели прижиматься к воротам, но соперник вынудил нас", - сказал Умяров.
"Спартак" на своем поле победил "Наполи" со счетом 2:1 в матче Лиги Европы. Дубль в этой встрече оформил нападающий "красно-белых" Александр Соболев, в составе неаполитанцев отличился полузащитник Элиф Эльмас. Подопечные Витории набрали 7 очков и возглавили таблицу группы C. В следующем туре Лиги Европы "Спартак" в гостях сыграет против "Легии".
В Российской Премьер-лиге "Спартак" закончил первый круг на 10-м месте, набрав в 15 матчах 19 очков. В понедельник, 29 ноября, "красно-белые" в гостях сыграют с "Уфой".
Источник: Матч ТВ
"Недонастрой, недостаток удачи, невезение". Умяров объяснил разницу результатов "Спартака" в ЛЕ и РПЛ
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров после матча с "Наполи" (2:1) поделился мнением, чего команде не хватает в РПЛ для хороших результатов.
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