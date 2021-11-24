Накануне подопечные Семака сыграли вничью с "Мальме" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов и гарантировали себе 3-е место и выход в плей-офф Лиги Европы.
"Лига Европы существенно прибавила в своем статусе за последние два года. Улучшились и финансовые условия. Сейчас в Лиге Европы играют сильные команды. В прошлом сезоне в полуфинале там играли "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Рома". Легкой жизни [у "Зенита"] не будет", - заявил Медведев.
"Зенит" сыграет в стыковых матчах Лиги Европы за право выйти в 1/8 финала этого турнира, соперником станет одна из команд, которая займет второе место в группе ЛЕ.
Жеребьевка этого раунда состоится 13 декабря. Стыковые матчи пройдут 17 и 24 февраля 2022 года. "Зенит" первую игру проведет дома.
Источник: РИА Новости
"Зенит" сыграет в плей-офф Лиги Европы
Гендиректор "Зенита": Лига Европы прибавила в своем статусе за последние 2 года. Легкой жизни не будет
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оценил перспективы петербургской команды в Лиге Европы.
Фото: ФК "Зенит"