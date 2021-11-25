В "Локомотиве" прокомментировали сообщения о возможном назначении Рангника в "МЮ"

В "Локомотиве" отреагировали на информацию о возможном назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Фото: РИА Новости





В пресс-службе "Локо", комментируя эту информацию, отметили, что ранее в отношении Рангника уже появлялись подобные слухи, в том числе о возможной работе в "Барселоне" и "Ньюкасле". Однако ни в один из клубов немецкий специалист в итоге не ушел.



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СМИ: Рангник согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед" Напомним, ранее сообщалось, что Рангник, являющийся руководителем по спорту и развитию " Локомотива ", договорился о контракте с "МЮ". Указывалось, что немецкий специалист и английский клуб могут подписать контракт на полгода. После этого в течение двух лет Рангник будет консультировать "МЮ".В пресс-службе "Локо", комментируя эту информацию, отметили, что ранее в отношении Рангника уже появлялись подобные слухи, в том числе о возможной работе в "Барселоне" и "Ньюкасле". Однако ни в один из клубов немецкий специалист в итоге не ушел.Источник: Матч ТВ