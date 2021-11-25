"Рангник куда уже только не собирался… Но если он действительно уйдет, то это какая-то подстава бедного "Локомотива", - сказала Смородская.
Напомним, ранее сообщалось, что Рангник, являющийся руководителем по спорту и развитию "Локомотива", согласовал контракт с "МЮ". Стороны готовы заключить соглашение на полгода. При этом "Локомотив" еще не одобрил переход Рангника в "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что ранее руководство "МЮ" уволило с поста главного тренера команды норвежского специалиста Уле-Гуннара Сульшера.
Источник: Чемпионат
Смородская: если Рангник уйдет, это будет подстава "Локомотива"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала информацию о вероятном назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Фото: "Чемпионат"