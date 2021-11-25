Ранее сообщалось, что Рангник договорился о контракте с "МЮ". Ожидается, что он займет пост главного тренера команды. Соглашение будет рассчитано на полгода. После этого немец в течение двух лет будет консультантом "МЮ". Стороны ждут одобрения сделки от "Локомотива".
"Самое главное надо понимать, что в контракте у Рангника написано. Может там есть сумма неустойки. "Локомотив" тоже должен как-то выходить из этой ситуации. Надо находить общий язык и, по возможности, отпускать Рангника. Быть тренером "МЮ" престижнее, чем просто находиться в "Локомотиве", - сказал Белоус.
Ральф Рангник работал главным тренером в ряде немецких клубов, последним из которых в периоды с 2015 по 2016 год и с 2018 по 2019 год был "РБ Лейпциг". В июле 2021 года он стал руководителем по спорту и развитию "Локомотива".
Источник: РБ Спорт
Источник: вся команда Рангника останется в "Локомотиве"
Белоус - о Рангнике: быть тренером "МЮ" престижнее, чем просто находится в "Локомотиве"
Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода Ральфа Рангника из "Локомотива".
Фото: playmaker24