Как сообщает источник, Корнетка уже погружен в дела "железнодорожников", он участвовал во многих клубных процессах вместе с Рангником, и ему не потребуется времени, чтобы войти в курс дел.
Напомним, ранее сообщалось, что Рангник договорился о контракте с "МЮ". Ожидается, что он займет пост главного тренера команды. Соглашение будет рассчитано на полгода. После этого немец в течение двух лет будет консультантом "МЮ". Стороны ждут одобрения сделки от "Локомотива".
Фонд Рангника поздравил специалиста с назначением в "Манчестер Юнайтед", но затем удалил сообщение
Источник: "СЭ"
Стало известно, кто заменит Ральфа Рангника в "Локомотиве"
Ральфа Рангника во главе спортивного блока "Локомотива" заменит его партнер по консалтинговому агентству Ларс Корнетка.
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