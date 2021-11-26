Как сообщает источник, прямо сейчас Эшуорт находится в Москве, где собеседует работников академии и оценивает для холдинга CFG ее эффективность.
Напомним, ранее появилась информация, что City Football Group заинтересованы в покупке около 20 процентов акций "Спартака". Позже в "Спартаке" подтвердили наличие переговоров.
Пол Эшуорт был назначен спортивным директором "Ростова" в январе 2005 года и проработал менее полугода. С тех пор он работал главным тренером латвийских "Сконто" и "Вентспилса", а также спортивным директором "Астаны".
С июля этого года Эшуорт является видеоаналитиком в английском "Брайтоне".
СМИ: Экс-директор "Ростова" оценивает для City Football Group академию "Спартака"
Бывшему спортивному директору "Ростова" Полу Эшуорту заказали анализ работы академии "Спартака".
Фото: твиттер ФК "Вентспилс"