СМИ: Экс-директор "Ростова" оценивает для City Football Group академию "Спартака"

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
14:00
СочиНе начат
П1 4.3X 3.25П2 1.93
Ахмат
16:30
РостовНе начат
П1 2.11X 3.35П2 3.7
Химки
19:00
КраснодарНе начат
П1 4.8X 3.9П2 1.75

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Томь
1 - 1
НефтехимикЗавершен
Енисей
3 - 1
СКА-Хабаровск2 тайм
Акрон
14:00
ОренбургНе начат
П1 4X 3.15П2 1.96
Спартак-2
14:00
ТекстильщикНе начат
П1 1.86X 3.45П2 3.95
Ротор
14:00
ФакелНе начат
П1 4.4X 3.35П2 1.81
Торпедо
14:00
ВолгарьНе начат
П1 1.51X 3.85П2 6.2
Алания
16:00
ВелесНе начат
П1 1.41X 4.8П2 6.6
Кубань
16:00
Олимп-ДолгопрудныйНе начат
П1 1.86X 3.35П2 4.3
Краснодар-2
16:00
Металлург ЛпНе начат
П1 1.64X 3.85П2 5
Балтика
18:00
КАМАЗНе начат
П1 1.53X 3.8П2 6.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
15:30
НьюкаслНе начат
П1 1.55X 4.5П2 5.8
Кристал Пэлас
18:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.29X 3.25П2 3.4
Норвич
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 3.7X 3.25П2 2.16
Ливерпуль
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.32X 6П2 8.6
Брайтон
20:30
ЛидсНе начат
П1 2.11X 3.4П2 3.65

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
16:00
СельтаНе начат
П1 3.2X 3П2 2.5
Валенсия
18:15
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.06X 3.35П2 3.9
Мальорка
20:30
ХетафеНе начат
П1 2.29X 2.95П2 3.8
Вильярреал
23:00
БарселонаНе начат
П1 2.75X 3.45П2 2.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эмполи
17:00
ФиорентинаНе начат
П1 3.7X 3.7П2 2
Сампдория
17:00
ВеронаНе начат
П1 2.75X 3.45П2 2.6
Ювентус
20:00
АталантаНе начат
П1 2.21X 3.5П2 3.3
Венеция
22:45
ИнтерНе начат
П1 8.4X 5.4П2 1.36

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Герта
17:30
АугсбургНе начат
П1 2.06X 3.2П2 4.1
Гройтер Фюрт
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 5.4X 4.3П2 1.62
Вольфсбург
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.95X 3.4П2 2.46
Кёльн
17:30
Боруссия МНе начат
П1 3.1X 3.55П2 2.3
Бохум
17:30
ФрайбургНе начат
П1 3.1X 3.25П2 2.42
Бавария
20:30
АрминияНе начат
П1 1.11X 11П2 23

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
19:00
НантНе начат
П1 1.65X 3.95П2 5.6
Ницца
23:00
МетцНе начат
П1 1.38X 5.2П2 8.2

СМИ: Экс-директор "Ростова" оценивает для City Football Group академию "Спартака"

Бывшему спортивному директору "Ростова" Полу Эшуорту заказали анализ работы академии "Спартака".
Фото: твиттер ФК "Вентспилс"
Как сообщает источник, прямо сейчас Эшуорт находится в Москве, где собеседует работников академии и оценивает для холдинга CFG ее эффективность.

Напомним, ранее появилась информация, что City Football Group заинтересованы в покупке около 20 процентов акций "Спартака". Позже в "Спартаке" подтвердили наличие переговоров.

Пол Эшуорт был назначен спортивным директором "Ростова" в январе 2005 года и проработал менее полугода. С тех пор он работал главным тренером латвийских "Сконто" и "Вентспилса", а также спортивным директором "Астаны".

С июля этого года Эшуорт является видеоаналитиком в английском "Брайтоне".


Теги: Спартак Ростов
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