СМИ: Рангник будет зарабатывать в "Манчестер Юнайтед" 9 млн евро в год

Зарплата Ральфа Рангника в Англии будет в два раза больше суммы, которую он получает за работу в "Локомотиве".

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Ранее сообщалось, что "



Место главного тренера "МЮ" стало вакантным с момента увольнения Оле-Гуннара Сульшера, которое случилось после разгромного поражения от "Уотфорда" (1:4). Сейчас манкунианцы занимают 8-е место в АПЛ, набрав 17 очков за 12 туров.



Источник: Mirror Рангник станет временным тренером "красных дьяволов". Контракт с ним будет подписан до конца нынешнего сезона. При этом не исключается, что в случае успеха немец продолжит свою работу в Манчестере.Ранее сообщалось, что " Локомотив " отпустил специалиста, который занимал должность руководителя по спорту и развитию клуба. Ожидается, что его функции в Москве возьмет на себя его партнер по агентству Ларс Корнетка.Место главного тренера "МЮ" стало вакантным с момента увольнения Оле-Гуннара Сульшера, которое случилось после разгромного поражения от "Уотфорда" (1:4). Сейчас манкунианцы занимают 8-е место в АПЛ, набрав 17 очков за 12 туров.Источник: Mirror