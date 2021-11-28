— Повторение результата матча со "Спартаком" у "Зенита" не будет. Они играют на выезде. Думаю, будет упорная борьба, — рассказал Широков в интервью "СЭ".
Матч между ЦСКА и "Зенитом" пройдет сегодня в рамках 16-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 20:00 мск.
"Зенит" обыграл "Спартак" в 12-м туре РПЛ со счетом 7:1.
40-летний Широков в годы игровой карьеры выступал в составе как ЦСКА (1998-2001, 2016), так и "Зенита" (2008-2014).
Широков: Польша — нормальный рабочий вариант, не вижу больших сложностей
Широков: повторение результата матча со "Спартаком" в игре с ЦСКА у "Зенита" не будет
Бывший российский футболист Роман Широков поделился ожиданиями от матча ЦСКА — "Зенит" в 16-м туре РПЛ.
Фото: Sportbox