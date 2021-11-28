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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Нижний Новгород
0 - 0
Крылья Советов1 тайм
П1 4.4X 3.05П2 1.95
Рубин
16:30
ДинамоНе начат
П1 3.75X 3.55П2 2.04
ЦСКА
20:00
ЗенитНе начат
П1 4.3X 4П2 1.79

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Сити
17:00
Вест ХэмНе начат
П1 1.31X 6П2 9.4
Бёрнли
17:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.9X 3.65П2 1.97
Лестер Сити
17:00
УотфордНе начат
П1 1.74X 4П2 4.7
Брентфорд
17:00
ЭвертонНе начат
П1 2.31X 3.2П2 3.4
Челси
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 1.6X 4.2П2 5.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бетис
16:00
ЛевантеНе начат
П1 1.75X 3.95П2 4.6
Эспаньол
18:15
Реал СосьедадНе начат
П1 3X 3.15П2 2.55
Кадис
20:30
АтлетикоНе начат
П1 7.8X 4.3П2 1.47
Реал
23:00
СевильяНе начат
П1 1.65X 4.1П2 5.4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Удинезе
14:30
ДженоаНе начат
П1 1.67X 3.75П2 5
Милан
17:00
СассуолоНе начат
П1 1.5X 4.9П2 6
Специя
17:00
БолоньяНе начат
П1 3.25X 3.35П2 2.31
Рома
20:00
ТориноНе начат
П1 1.74X 3.95П2 4.7
Наполи
22:45
ЛациоНе начат
П1 1.86X 3.85П2 4.1

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Айнтрахт
17:30
УнионНе начат
П1 2.43X 3.35П2 3
РБ Лейпциг
19:30
БайерНе начат
П1 1.9X 4П2 3.75

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сент-Этьен
15:00
ПСЖНе начат
П1 8.6X 6.2П2 1.31
Бордо
17:00
БрестНе начат
П1 2.36X 3.45П2 3.1
Монако
17:00
СтрасбургНе начат
П1 1.78X 4.1П2 5.2
Лорьян
17:00
РеннНе начат
П1 5.2X 3.95П2 1.68
Реймс
17:00
КлермонНе начат
П1 2.48X 3.05П2 3.2
Монпелье
19:00
ЛионНе начат
П1 3.95X 4.2П2 1.82
Марсель
22:45
ТруаНе начат
П1 1.5X 4.7П2 6.2

Широков: повторение результата матча со "Спартаком" в игре с ЦСКА у "Зенита" не будет

Бывший российский футболист Роман Широков поделился ожиданиями от матча ЦСКА — "Зенит" в 16-м туре РПЛ.
Фото: Sportbox
— Повторение результата матча со "Спартаком" у "Зенита" не будет. Они играют на выезде. Думаю, будет упорная борьба, — рассказал Широков в интервью "СЭ".

Матч между ЦСКА и "Зенитом" пройдет сегодня в рамках 16-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 20:00 мск.

"Зенит" обыграл "Спартак" в 12-м туре РПЛ со счетом 7:1.

40-летний Широков в годы игровой карьеры выступал в составе как ЦСКА (1998-2001, 2016), так и "Зенита" (2008-2014).

Широков: Польша — нормальный рабочий вариант, не вижу больших сложностей


Теги: ЦСКА Зенит Широков
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