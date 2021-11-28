Дагерстоль: Ларссон не уезжает из России потому, что играет в сильной лиге и хорошем, знаменитом клубе

— Просто потому, что играет в сильной лиге и хорошем, знаменитом клубе. Конечно, сейчас "Спартак" не так силен, как раньше, и переживает не лучшие времена. Но "Спартак" всегда был великим клубом. Уверен, рано или поздно у них все наладится, — рассказал Дагерстоль в интервью Sport24.
24-летний Ларссон выступает за красно-белых с 2019 года. Всего за "Спартак" швед сыграл в 78 матчах, забил 26 голов и отдал девять голевых передач. В нынешнем сезоне на счету нападающего один гол в 18 матчах.
Контракт Ларссона истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает Джордана в 14 миллионов евро.
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Фото: ФК "Спартак"