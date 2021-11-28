— "Спартаку" надо обыгрывать "Уфу", но она в последнее время цепляется. Думаю, здесь будет ничья, — рассказал Мостовой в интервью "РБ Спорту".
Матч между "Уфой" и "Спартаком" состоится завтра, 29 ноября. Начало: 17:00 мск. Красно-белые обыграли уфимцев в первом круге (2:0), но ещё ни разу не переигрывали клуб из Башкортостана дважды в сезоне.
После 15 туров "Спартак" занимает 10-ю строчку чемпионата России с 19 очками. "Уфа", набрав 15 очков, идет на 12-й позиции.
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Мостовой считает, что "Спартак" потеряет очки в игре с "Уфой"
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой дал прогноз на матч команды против "Уфы" в 16-м туре РПЛ.
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