— Ничего нового сегодня, думаю, мы не увидим. "Зенит" станет действовать первым номером, ЦСКА — вторым, больше рассчитывая на контратаки, — рассказал Галямин в интервью "Матч ТВ".
Матч между ЦСКА и "Зенитом" пройдет сегодня. Команды встретятся в рамках 16-го тура чемпионата России в 20:00 мск.
"Зенит" после 15 туров возглавляет турнирную таблицу с 33 очками, ЦСКА — шестой (24 балла).
ЦСКА — "Зенит". Где и когда смотреть матч, онлайн встречи чемпионата России 28 ноября
Галямин: "Зенит" будет играть первым номером, ЦСКА — вторым
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Галямин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с "Зенитом" в 16-м туре РПЛ.
Фото: Rusfootball.info