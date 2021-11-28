"Для меня это удивительная история. Конечно, я слышал популярное мнение, что он приехал к нам погостить и забрать немного денежек, которых у РЖД много… Но, не знаю, насколько корректно это воспринимать именно так, не вникаю особенно в их проект, но ведь это идет с чей-то подачи", - цитирует Гамулу "Матч ТВ".
Ральф Рангник работает директором по развитию и спорту "Локомотива" с июля этого года. В последние дни появилась информация, что немецкий специалист до конца сезона возглавит "Манчестер Юнайтед". После этого он может, как остаться в системе английского клуба, так и вернуться в "Локомотив".
Сейчас "железнодорожники" идут на 5-й строчке в РПЛ в преддверии встречи с тульским "Арсеналом" в 16-м туре.
Гамула - о Рангнике: я слышал популярное мнение, что он приехал к нам погостить и забрать немного денежек РЖД
Экс-тренер "Ростова" высказал мнение о работе Ральфа Рангника в "Локомотиве.
Фото: ФК "Ростов"