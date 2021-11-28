Сообщается, что немецкие специалисты выдали 26-летнему полузащитнику положительное заключение.
В последний раз на поле Миранчук выходил в игре 4-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1), которая состоялась 15 августа. С того времени россиянин проходил реабилитацию в Германии.
В ближайшем туре "Локомотив" в гостях встретится с тульским "Арсеналом". Матч состоится завтра и начнется в 19:00 мск.
Источник: РБ Спорт.
Источник: Антон Миранчук сможет выйти на поле уже в этом году
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранук, вероятно, сможет сыграть за команду уже в этом году.
Фото: ФК "Локомотив"