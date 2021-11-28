— К нам никто из "Манчестер Юнайтед" не обращался. Не хочу комментировать слухи, — рассказал агент в интервью Sport24.
Ранее одно из английских изданий назвало 25-летнего Баринова в качестве возможного футболиста, которого может забрать к себе в "Манчестер Юнайтед" нынешний сотрудник "Локомотива" Ральф Рангник, который в ближайшее время должен стать исполняющим обязанности главного тренера англичан.
В нынешнем сезоне Баринов сыграл в 18 матчах, не отметившись голевыми действиями. Контракт полузащитника истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.
Агент Баринова: к нам никто из "Манчестер Юнайтед" не обращался
Павел Банатин, агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, высказался о возможном переходе футболиста в "Манчестер Юнайтед".
Фото: ФК "Локомотив"