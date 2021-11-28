— Сейчас он уже приступил к тренировкам, он поступил в команду. Когда будет позволять состояние — Антон будет участвовать полностью в тренировочных процессах.
Он однозначно поедет с "Локомотивом" зимой на сборы, — рассказал Шпинев в интервью "СЭ".
Ранее появилась информация, что 26-летний Миранчук сможет выйти на поле уже в оставшихся матчах 2021 года. "Локомотиву" в этом календарном году предстоит провести три игры в чемпионате России, а также одну в Лиге Европы.
В нынешнем сезоне Миранчук сыграл в пяти матчах во всех турнирах, отдав одну голевую передачу. Полузащитник не выходил на поле из-за травмы с августа.
Источник: Антон Миранчук сможет выйти на поле уже в этом году
Агент Миранчука: Антон однозначно поедет с "Локомотивом" зимой на сборы
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука, рассказал о состоянии футболиста.
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