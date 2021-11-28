"Динамо" с каждой игрой становится более зрелой и крепкой командой. Тот футбол, который показывает "Динамо", симпатичен не только людям, разбирающимся в футболе, но и обычным зрителям. Я рад, что у команды Шварца все получается" , - сказал Орещук.
Напомним, что "Динамо" обыграло "Рубин" со счётом 3:2 в рамках 16-го тура РПЛ.
Команда Сандро Шварца набрала 32 очка за 16 матчей и располагается на второй позиции в чемпионате России.
Ближайший матч динамовцы проведут 5 декабря в 16:30 по московскому времени. Бело-голубым предстоит сыграть с "Уфой" в рамках 17-го тура чемпионата России.
Источник: РБ Спорт
Орещук: я рад, что у команды Шварца всё получается
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался об игре клуба в этом сезоне.
Фото: "Odds.ru"