Перед игрой я говорил, что "Зенит" спокойно победит, потому что они намного сильнее. "Зенит" спокойно станет чемпионом. ЦСКА же не сможет даже попасть в еврокубки, если в команде зимой ничего не поменяется. По крайней мере «Локомотив», «Спартак» сильнее армейцев, они и имеют больше шансов попасть в еврокубки», - цитирует Петржелу "СЭ".
"Зенит" обыграл "ЦСКА", голами отличились Клаудиньо и Мостовой. В результате питерцы, лидирующие в таблице, сохранили отрыв в 4 очка от "Динамо", идущего вторым.
ЦСКА остался 6-м с 24-мя набранными очками, столько же у "Крыльев" и "Ахмата". Красно-синие уступают 1 очко "Локомотиву" и опережают на 5 "Спартак", но у обоих конкурентов матч в запасе.
Петржела: "Локомотив" и "Спартак" сильнее ЦСКА, у них больше шансов попасть в еврокубки
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал результат встречи 16-го тура между питерцами и ЦСКА (2:0).
Фото: ТАСС