"Мне намного больше нравятся такие игры, когда много моментов, когда ты остаешься в тонусе. Это лучше, чем когда ты стоишь весь первый тайм, а потом тебе залетает какой-нибудь шальной мяч. Намного интереснее, когда ты часто встречаешься с мячом" , - сказал Михаил Кержаков.
Напомним,что "Зенит" обыграл ЦСКА в гостевом матче со счётом 2:0 . Игра состоялась в рамках 16-го тура РПЛ.
Михаил Кержаков провёл 11 матчей за "Зенит" в этом сезоне,из которых три он отыграл на ноль.
Сине-бело-голубые располагаются на первом месте в РПЛ после 16 туров. Команда Сергея Семака набрала 36 очков.
Ближайший матч "Зенит" проведёт с "Ростовом" в рамках 17-го тура чемпионата России. Встреча начнётся 3 декабря в 19:00 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
Михаил Кержаков - о матче с ЦСКА: намного интереснее, когда ты часто встречаешься с мячом
Фото: "kp.ru"