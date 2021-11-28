- Посредственная игра, просто петербуржцам повезло. Единственный, кто умно сыграл - Дзюба: не суетился, принял мяч, посмотрел, в нужный момент отдал пас, и Мостовой забил - это момент, за который надо аплодировать, - цитирует Колоскова Metaratings.
"Зенит" переиграл ЦСКА в выездном матче 16 тура Российской премьер-лиги, встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Первый гол был забит на 34 минуте: Клаудиньо пробил из-за пределов штрафной после передачи Малкома и мяч влетел в сетку после рикошета от ноги Игоря Дивеева. Во второй раз петербуржцы отличились на 90+4 минуте, когда Андрей Мостовой вышел один на один с Игорем Акинфеевым после точного паса Артема Дзюбы.
Колосков о матче ЦСКА - "Зенит": единственный, кто умно сыграл - Дзюба
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результаты матча 16 тура РПЛ ЦСКА - "Зенит".
Фото: РПЛ