— Такие ситуации происходят не первый раз.
Спрашивать надо у тех, кто приглашал — хорошо или плохо сложился его период в "Локомотиве". Я оценить никак не могу. Будем верить в лучшее, — цитирует Семина Sport24.
Сегодня стало известно, что руководитель по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник стал временно исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед". Затем немецкий специалист станет консультантом английского клуба.
"Клуб будет развиваться в соответствии с озвученной долгосрочной стратегией". "Локомотив" - об уходе Рангника
Семин прокомментировал уход Рангника из "Локомотива"
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал уход из клуба Ральфа Рангника.
Фото: РИА Новости