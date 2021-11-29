— Это вполне нормальное решение. Как можно отказать топ-команде? — рассказал агент в интервью РИА Новостям.
Руководитель по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральф Рангник стал временно исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед". Он займет эту должность до конца сезона, а затем станет советником "манкунианцев" на два года.
Марко Николич был главным тренером "Локомотива" с мая 2020 по октябрь 2021 года.
Семин прокомментировал уход Рангника из "Локомотива"
Агент Николича — об уходе Рангника из "Локо": как можно отказать топ-команде?
Деян Йоксимович, агент тренера Марко Николича, рассказал об уходе Ральфа Рангника из "Локомотива" в "Манчестер Юнайтед".
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