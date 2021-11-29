23-летний полузащитник ЦСКА Иван Обляков выложил историю на своей странице в инстаграм с фотографией фанатского сектора "армейцев".
Напомним,что ранее произошло массовое задержание фанатов красно-синих после матча с "Зенитом".
Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.
Сообщалось,что фанаты московского клуба использовали пиротехнику.
Ближайший матч ЦСКА состоится 4 декабря в 14:00 по московскому времени. Соперником команды Василия Березуцкого в рамках 17-го тура РПЛ станет самарский клуб "Крылья Советов".
Обляков поддержал болельщиков ЦСКА, задержанных после матча с "Зенитом"
Полузащитник "армейцев" Иван Обляков выразил поддержку болельщикам ЦСКА, задержанным в Санкт-Петербурге.
Фото: Инстаграм Ивана Облякова