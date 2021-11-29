— Недовольны ничьей, упустили победу в добавленное время. Это вдвойне неприятно. У нас было больше острых моментов, могли заканчивать раньше, — рассказал Газизов в интервью "Чемпионату".
"Уфа" сыграла вничью со "Спартаком", пропустив в большинстве на 90+5 минуте. Гости реализовали пенальти. В следующем туре команда Алексея Стукалова сыграет против "Динамо", а затем против "Локомотива". Обе встречу пройдут в Москве. Этими матчами "Уфа" первую часть чемпионата России.
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Газизов: "Уфа" упустила победу в игре со "Спартаком". У нас было больше опасных моментов
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подвел итоги ничейного результата в матче со "Спартаком" (1:1) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Уфа"