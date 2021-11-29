Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал игру защитника московского "Спартака" Николая Рассказова.
"Я близко знаком с ним, потому что работал с ним давно. Он нравится мне как человек, а также как игрок. Так происходит в футболе. Мне кажется, если бы его не удалили, мы бы наоборот не выиграли. В чем виноват Рассказов? Он же по делу, в борьбе получил желтую карточку. Мы играли лучше. "Уфа" была более мобильная" , - сказал Газизов.
Напомним, что 23-летний защитник красно-белых Николай Рассказов получил две жёлтых карточки в матче 16-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1) после выхода на замену и был удалён.
Московский "Спартак" занимает 10-е место в чемпионате России после 16 игр. Команда Руя Витории имеет в активе 20 очков.
Ближайший матч красно-белых состоится 4 декабря в 17:00 в рамках 17-го тура РПЛ. Соперником столичного клуба станет "Ахмат".
Источник: Спорт-Экспресс
Газизов - о Рассказове: в чём он виноват?
Гендиректор "Уфы" высказался об игре защитника "Спартака" Николая Рассказова.
Фото: "Sports.ru"