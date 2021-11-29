Гендиректор "Уфы" Ростислав Мурзагулов выразил своё мнение по поводу игры форварда "Спартака" Александра Соболева против уфимской команды в 16 туре РПЛ (1:1).
"К сожалению, в одном из полутора подходов к воротам на поле оказался великий русский актер Александр Соболев, который сыграл так, что судья даже ничего не заподозрил. От легкого прикосновения он рухнул как с ног подкошенный" , - сказал Мурзагулов.
Напомним, что "Спартак" забил свой единственный гол в гостевом матче с "Уфой" после падения Александра Соболева в штрафной площади ворот уфимцев.
Нападающий московской команды сам подошёл к мячу и уверенно реализовал 11-метровый удар на последних минутах матча.
"Уфа" занимает 13 место в РПЛ,набрав 16 очков за 16 игр.
Ближайший матч башкирской команды состоится 5 декабря в 16:30 в рамках 17-го тура чемпионата России. Соперником клуба из Уфы станет "Динамо".
Источник: ТАСС
Генеральный директор "Уфы" - о Соболеве: великий русский актёр
Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Ростислав Мурзагулов прокомментировал игру нападающего "Спартака" Александра Соболева в 16 туре РПЛ.
Фото: "prufy.ru"