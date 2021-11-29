Главный тренер "железнодорожников" Маркус Гисдоль объяснил причины поражения в матче 16-го тура РПЛ против тульского "Арсенала" (1:3).
"Первый мяч пропустили из-за ошибки, второй — из-за стандарта, потом пытались вернуться в игру, это был не наш день. Хотел бы замены делать, но наша скамейка не позволяет делать такие замены, которые были бы идентичны игрокам в стартовом составе, в запасе много молодых игроков" , - сказал Гисдоль.
"Локомотив" занимает четвёртое место в чемпионате России, набрав 25 очков за 16 матчей.
Гисдоль стал главным тренером столичного клуба в октябре этого года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года
Ближайший матч подопечные Маркуса Гисдоля проведут против "Урала". Встреча состоится 4 декабря в 19:00 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
Маркус Гисдоль: хотел бы замены делать, но скамейка не позволяет
Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль прокомментировал проигранный матч с тульским "Арсеналом" (1:3).
Фото: "76sp.ru"