"Считаю, что Кержаков хорошо отработал первую половину чемпионата. Команда собиралась "с листа", но у тренера получилось грамотно выстроить тактическую схему игру ", - сказал Орлов.
Также Орлов выразил уверенность, что бывший форвард "Зенита" может вернуться в петербургский клуб уже в качестве тренера.
"Может ли Кержаков возглавить "Зенит"? Вполне возможно со временем это и случится. Но сейчас пока рано об этом говорить – Кержакову всего 39 лет, нужно набираться опыта. Посмотрим, как он будет работать", - отметил комментатор.
Александр Кержаков возглавил "Нижний Новгород" перед началом текущего сезона. До нижегородской команды он с сентября 2020 по июнь 2021 года возглавлял "Томь".
Нижегородцы в последнем матче сыграли вничью с "Крыльями Советов" (0:0). "Нижний Новгород" в 16-ти матчах набрал 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 17-м туре чемпионата России подопечные Кержакова на своем поле примут "Рубин" (5 декабря, 16:30 мск).
Источник: РБ Спорт
Орлов: Кержаков вполне может возглавить "Зенит", но пока ему нужно набираться опыта
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал работу Александра Кержакова на посту главного тренера "Нижнего Новгорода".
Фото: ФК "Нижний Новгород"