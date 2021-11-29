Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уфа
1 - 1
СпартакЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1
ЛокомотивЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осасуна
1 - 1
ЭльчеЗавершен
П1 15X 1.04П2 26

Орлов: Кержаков вполне может возглавить "Зенит", но пока ему нужно набираться опыта

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал работу Александра Кержакова на посту главного тренера "Нижнего Новгорода".
Фото: ФК "Нижний Новгород"
"Считаю, что Кержаков хорошо отработал первую половину чемпионата. Команда собиралась "с листа", но у тренера получилось грамотно выстроить тактическую схему игру ", - сказал Орлов.

Также Орлов выразил уверенность, что бывший форвард "Зенита" может вернуться в петербургский клуб уже в качестве тренера.

"Может ли Кержаков возглавить "Зенит"? Вполне возможно со временем это и случится. Но сейчас пока рано об этом говорить – Кержакову всего 39 лет, нужно набираться опыта. Посмотрим, как он будет работать", - отметил комментатор.

Александр Кержаков возглавил "Нижний Новгород" перед началом текущего сезона. До нижегородской команды он с сентября 2020 по июнь 2021 года возглавлял "Томь".

Нижегородцы в последнем матче сыграли вничью с "Крыльями Советов" (0:0). "Нижний Новгород" в 16-ти матчах набрал 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 17-м туре чемпионата России подопечные Кержакова на своем поле примут "Рубин" (5 декабря, 16:30 мск).

Источник: РБ Спорт


Теги: Орлов Кержаков А Зенит Нижний Новгород
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Семикратный! Месси получил «Золотой мяч», Роналду не вошёл в топ-5
Лионель Месси - обладатель "Золотого мяча-2021" 16
Орлов: Кержаков вполне может возглавить "Зенит", но пока ему нужно набираться опыта
Доннарумма получил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина
«Локомотив» без Рангника потерпел крушение в Туле. Марков и Хлусевич подняли «Арсенал» с последнего места на безопасное
Суд запретил пятерым задержанным болельщикам ЦСКА посещать спортивные мероприятия в течение двух лет
Педри признан лучшим молодым игроком 2021 года
Б. Игнатьев: "Локомотив" вообще никак себя не проявил, "Арсенал" победил заслуженно 1 эксклюзив
"40 миллионов истратили и уехали. Странная ситуация". Семин - о Рангнике 5
Бабаев: ЦСКА ни в коем случае не бросал своих болельщиков 3
Аджоев: "Арсенал" полностью переиграл "Локомотив" 1
Маркус Гисдоль: хотел бы замены делать, но скамейка не позволяет
"Локомотив" под руководством Гисдоля одержал две победы в девяти матчах 1
Генеральный директор "Уфы" - о Соболеве: великий русский актёр 9
"Уход Рангника не мог повлиять на игру "Локомотива". Сенников - о поражении от "Арсенала" эксклюзив
"Уфа" теряет очки там, где не должна". Стукалов - о матче со "Спартаком" 1
"Нулевой футбол". "Фратрия" раскритиковала "Спартак" после ничьей в Уфе 2
Хлусевич - лучший игрок матча "Арсенал" - "Локомотив"
Дубль Маркова принес тульскому "Арсеналу" победу над "Локомотивом" в матче РПЛ 25
В УЕФА объяснили инициативу проведения матчей между проигравшими сборными в "стыках" 2
Томас Цорн назначен спортивным директором "Локомотива" 17
Газизов - о Рассказове: в чём он виноват? 6
Ребко: "Уфа" должна быть расстроена потерей двух очков в матче со "Спартаком" 1 эксклюзив
Официально: Корнетка назначен руководителем по спорту и развитию "Локомотива" 5
Кавазашвили: не хочу обидеть Виторию, но одного желания мало для побед 6 эксклюзив
Червиченко: мне кажется, что у Кукуяна под судейской формой еще и красно-белая присутствует 25 эксклюзив
Витория считает результат матча "Уфа" - "Спартак" справедливым
Руй, где виктория? «Спартак» спасся в матче с «Уфой», продлив безвыигрышную серию в РПЛ 4
Газизов: "Уфа" упустила победу в игре со "Спартаком". У нас было больше опасных моментов 1
СМИ: Роналду не посетит церемонию вручения "Золотого мяча" 1
Все новости
-