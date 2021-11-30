Смородская отметила, что в последнее время "Локомотив" деградирует. По ее словам, увольнение Марко Николича с поста главного тренера является серьезной ошибкой руководства клуба. Смородская считает, что в происходящем с клубом виноват Александр Плутник, возглавляющий совет директоров "железнодорожников".
"С апреля команда безостановочно деградирует. Гисдоль - последняя капля всего этого беспредела. Зачем было накупать столько никчемных игроков за такие сумасшедшие деньги? Увольнение Николича - фатальная ошибка нового руководства "Локомотива". Все беды пришли с Рангником и Цорном. Во всем происходящем нужно винить Плутника! Он развалил качественную команду, которая строилась на протяжении нескольких лет", - сказала Смородская.
Напомним, что накануне "Локомотив" уступил "Арсеналу" в матче 16-го тура чемпионата России (1:3). Московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. "Арсенал" идет 12-м с 16 очками в активе.
Источник: Спорт-Экспресс
Смородская: в происходящем с "Локомотивом" нужно винить Плутника. Он развалил качественную команду
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская раскритиковала нынешнее руководство клуба.
Фото: ТАСС