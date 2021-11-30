Сабитов: с таким составом "Зенит" станет чемпионом России не только в этом сезоне, но и в следующем

— Все критикуют "Зенит" за отсутствие игры, однако мастерство, как я уже сказал, у него выше, чем у любого другого клуба в России.
С таким составом он станет чемпионом не только в этом сезоне, но и в следующем, — заявил Сабитов в интервью "Евро-Футболу".
"Зенит" с 36 очками лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-лиги после 16 туров. В следующем туре РПЛ команда Сергея Семака встретится с "Ростовом" дома.
Петербуржский клуб выигрывал лигу три последних сезона подряд.
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Фото: ФК "Рига"