— Правильное решение принял VAR. Кукуян не увидел, но это попадание рукой по лицу. Если вы вспомните матч Лиги чемпионов, где на Дзюбе назначили одиннадцатиметровый удар. Это такая же ситуации, трактуются они одинаково.
По поводу удаления Рассказова тоже вопросов нет. Вторая желтая — он наиграл на нее, — рассказал Федотов в интервью Eurostavka.
На 90+4 минуте московский "Спартак" получил право на пенальти. Главный арбитр встречи Павел Кукуян воспользовался помощью VAR, чтобы назначить 11-метровый удар за фол Алексея Никитина на Александре Соболеве. Сам пострадавший удар реализовал.
На 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитника "Спартака" Николай Рассказов.
Мор: "Спартак" — отскочил в матче с "Уфой", команде очень сильно повезло
Федотов — о пенальти на Соболеве: правильное решение, на Дзюбе в ЛЧ назначили такой же 11-метровый
Бывший российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота "Уфы" (1:1) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ТАСС