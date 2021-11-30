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Ташуев — о 33-летнем Дзюбе: молодой парень, ему еще играть и играть, все у него впереди

Наставник "Чайки" Сергей Ташуев высказался о нападающем "Зенита" Артеме Дзюбе.
Фото: РИА Новости
— Дзюбе 33 года — он мужчина в расцвете сил. И не смешите людей, называя его возрастным.

Он здоровый мужик, который полон сил, мудрости и так далее. Дзюба — молодой парень, ему еще играть и играть, все у него впереди, — рассказал Ташуев в интервью "Евро-Футболу".

В нынешнем сезоне Дзюба стал автором 10 голов и девяти голевых передач в 22 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро, контракт форварда истекает следующим летом.

В ближайшем туре чемпионата России Дзюба в составе "Зенита" сыграет против "Ростова". Матч состоится 3 декабря в Санкт-Петербурге.

Гаджиев: разве у Дзюбы есть какие-то разногласия с российским флагом? Если нет, то вставай под него и играй

Сабитов: с таким составом "Зенит" станет чемпионом России не только в этом сезоне, но и в следующем




Теги: Зенит Ташуев Дзюба
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