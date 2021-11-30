— Дзюбе 33 года — он мужчина в расцвете сил. И не смешите людей, называя его возрастным.
Он здоровый мужик, который полон сил, мудрости и так далее. Дзюба — молодой парень, ему еще играть и играть, все у него впереди, — рассказал Ташуев в интервью "Евро-Футболу".
В нынешнем сезоне Дзюба стал автором 10 голов и девяти голевых передач в 22 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро, контракт форварда истекает следующим летом.
В ближайшем туре чемпионата России Дзюба в составе "Зенита" сыграет против "Ростова". Матч состоится 3 декабря в Санкт-Петербурге.
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Ташуев — о 33-летнем Дзюбе: молодой парень, ему еще играть и играть, все у него впереди
Наставник "Чайки" Сергей Ташуев высказался о нападающем "Зенита" Артеме Дзюбе.
Фото: РИА Новости