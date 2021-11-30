— Игра мало была похожа на футбол. Все-таки футбол — это игра с мячом, а в этом матче игры не было никакой.
Футболисты обеих команд пуляли мяч из одной штрафной площадки в другую. Ждали, пока кто-то из них ошибется, — рассказал Колосков в интервью "РБ Спорту".
Матч между "Уфой" и "Спартаком" в 16-м туре чемпионата России закончился ничейным результатом (1:1).
Уфимцы набрали 16 очков и опустились на 13-е место в турнирной таблице благодаря победе тульского "Арсенала".
Красно-белые с 20-ю очками остались на 10-й позиции.
Губерниев: Рассказова нужно отправить во вторую команду "Спартака"
Миллионы на молодежь, провальные аренды и уход тренеров по ходу сезона. Чем похожи "Спартак" и "Локомотив" при Цорне
Колосков — о матче "Уфа" - "Спартак": футбол — это игра с мячом, а в этом матче игры не было никакой
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал матч 16-го тура РПЛ между "Уфой" и "Спартаком" (1:1).
Фото: Sportbox