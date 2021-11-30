— Почему не получилось в "Спартаке"? Не сошлись характерами, так скажу. Меня же не назначили, а уговаривали прийти в "Спартак". И так, и так.
Я долго не хотел соглашаться. Я выбивал определенные условия и хотел понять: что я смогу делать? И когда встал вопрос о том, что у меня забирают полномочия — все. На этом закончились все наши дальнейшие движения, — рассказал Газизов в интервью Eurostavka.
Шамиль Газизов был генеральным директором московского "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. Затем он вернулся на аналогичную должность в "Уфе", которую занимал с 2012 по 2020 год.
Вчера, 29 ноября, "Уфа" и "Спартак" сыграли вничью в рамках 16-го тура чемпионата России.
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Газизов: меня не назначили, а уговаривали прийти в "Спартак". Я долго не хотел соглашаться
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался об эпизоде работы в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"