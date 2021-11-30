Как сообщает источник, во вторник, 30 ноября, Вендел возобновил тренировки в общей группе "Зенита".
Напомним, что Вендел пропустил матч 16-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0). До этого он получил рассечение в игре Лиги чемпионов с "Мальме" (1:1).
Повреждение бразильца оказалось не слишком серьезным. Вендел готовится к предстоящим матчам "Зенита". При этом решение по его участию в игре с "Ростовом" (3 декабря) будет принято ближе к самой встрече.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России 24-летний Вендел принял участие в 15 матчах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: Спорт-Экспресс
Вендел возобновил тренировки в общей группе "Зенита"
Полузащитник "Зенита" Вендел вернулся в общую группу команды после повреждения, полученного в матче Лиги чемпионов с "Мальме".
Фото: РПЛ