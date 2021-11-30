Как сообщили в пресс-службе суда, запрет будет действовать в течение двух лет. Помимо этого, болельщики оштрафованы.
"Постановлением суда сегодня было оштрафовано пять человек на 20 тысяч рублей, еще два человека – на 15 тысяч рублей. Всем им также запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на два года", - заявили в пресс-службе суда.
В суде также сообщили, что накануне схожим образом были наказаны пять человек. Кроме того, предстоит рассмотреть еще как минимум 10 административных протоколов по этому делу.
Напомним, что по окончании матча ЦСКА - "Зенит" активной части болельщиков "армейцев" более часа не давали уйти с трибуны С. Возле входа на трибуну находилось большое количество сотрудников ОМОНа. Болельщиков отвели на досмотр, а затем посадили в автозаки. В числе задержанных были женщины и несовершеннолетние. Задержание, вероятно, было связано с пиротехническим шоу, устроенным на фанатском секторе ЦСКА в конце матча.
Источник: РИА Новости
Суд запретил семи болельщикам посещать спортивные мероприятия по итогам инцидента на матче ЦСКА - "Зенит"
Савеловский суд Москвы запретил семи болельщикам посещать спортивные мероприятия после инцидента на матче 16-го тура РПЛ ЦСКА - "Зенит" (0:2).
Фото: РИА Новости