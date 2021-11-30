Агент заявил, что Вендел восстановился после травмы и возобновил тренировки.
"С Венделом все в порядке, травма его больше не беспокоит. Он приступил к тренировкам", - отметил Барбьери.
Напомним, что Вендел получил повреждение в матче Лиги чемпионов с "Мальме" (1:1). Впоследствии он пропустил поединок 16-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Вендел провел 15 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: Sport24
Агент: с Венделом все в порядке, травма его больше не беспокоит
Сезар Барбьери, агент полузащитника "Зенита" Вендела, рассказал о состоянии игрока.
Фото: Sport24