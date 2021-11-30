— Сейчас клубе достаточно футболистов, которые могут попробовать себя в английском футболе.
Рангник знает, на что способны игроки "Локомотива". Два-три игрока могли бы спокойно уехать в Манчестер: те же Баринов и Бека-Бека, — рассказал Булыкин в интервью "РБ Спорту".
Ранее руководитель "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник стал временно исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед".
25-летний Баринов в нынешнем сезоне сыграл в 19 матчах, не отметившись голевыми действиями. Контракт футболиста истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает россиянина в 12 миллионов евро.
20-летний Бека Бека в 14 матчах стал автором трех голевых передач. Его контракт с "Локомотивом" истекает в 2026 году, француз оценивается в два миллиона евро.
Булыкин назвал двух игроков "Локомотива", которые могли бы спокойно играть в "МЮ" Рангника
Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин назвал футболистов клуба, которые могли бы помочь Ральфу Рангнику в "Манчестер Юнайтед".
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