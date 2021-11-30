Аболин сообщил, что ему нравилось общаться с Тедеско. По словам комментатора, он хотел, чтобы этот тренер добился успеха со "Спартаком".
"Когда работал Тедеско, мне хотелось, чтобы у него получилось. Может, потому, что нравилось с ним общаться. Иностранный специалист и на чистом русском говорит: "Привет, как дела?" Представляешь? Принял меня по-свойски. Я так удивился: "Опа!" Ну и стильные белые кроссовочки у него оценил", - сказал Аболин.
Напомним, что Тедеско покинул "Спартак" по окончании прошлого сезона после того, как у него истек срок действия соглашения с клубом. В минувшем сезоне "красно-белые" заняли второе место в РПЛ под руководством немецкого специалиста.
Источник: Sport24
Комментатор "Матч ТВ": нравилось общаться с Тедеско. Он говорил на чистом русском: "Привет, как дела?"
Комментатор "Матч ТВ" Борис Аболин, работающий на домашних играх "Урала", рассказал о своей симпатии к бывшему наставнику "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: "Спартак"