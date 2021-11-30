Аболин рассказал, что симпатизировал "Спартаку" в 90-х. При этом сейчас, по словам комментатора, "красно-белые" уже не вызывают у него таких чувств. Аболин заявил, что ему нравится "Динамо".
"В составе "Спартака" не могу сейчас назвать никого, кто бы меня цеплял. Бывают у Соболева хорошие матчи, сейчас молодежь пошла: Игнатов, Литвинов. Единственное, кто сейчас приятно будоражит — шварцевское "Динамо". Надеюсь, что завоюют медали и продолжат совершенствоваться", - сказал Аболин.
Отметим, что на данный момент "Динамо" располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Сандро Шварца 32 очка по итогам 16 туров чемпионата. Отставание московской команды от лидирующего "Зенита" составляет четыре очка.
Источник: Sport24
Комментатор "Матч ТВ" Аболин: приятно будоражит шварцевское "Динамо". Надеюсь, они завоюют медали
Комментатор "Матч ТВ" Борис Аболин, работающий на домашних матчах "Урала", рассказал, что ему нравятся выступления московского "Динамо".
Фото: РИА Новости