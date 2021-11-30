"У него свое видение, и он его воплощает. У каждого тренера есть свои особенности. Мы стараемся выполнять все установки Витории, верим в его идеи. Тренировки у него интересные", - сказал Соболев.
Также форвард опроверг слухи о том, что ему якобы не нравится сотрудничество с португальским специалистом.
"До меня доходили слухи: якобы Соболев сливает тренера. Я вас умоляю - как это можно сделать? Это полный бред", - отметил Соболев.
Нападающий "Спартака" Александр Соболев в текущем сезоне провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и стал автором 3 результативных передач. В общей сложности за "красно-белых" 24-летний футболист сыграл в 59 матчах и забил 26 мячей.
Руй Витория возглавил "Спартак" перед началом сезона-2021/22. Под руководством 51-летнего тренера "красно-белые" провели 23 матча, в которых одержали 7 побед, 6 раз сыграли вничью, а также потерпели 10 поражений.
Источник: Российская газета
Нападающий "Спартака" Соболев опроверг слухи о том, что он якобы "сливал" Виторию
Нападающий "Спартака" Александр Соболев поделился мнением о работе наставника "красно-белых" Руя Витории.
Фото: ФК "Спартак"