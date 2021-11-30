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Уотфорд
22:30
ЧелсиНе начат
П1 9.2X 5.6П2 1.33
Саутгемптон
22:30
Лестер СитиНе начат
П1 2.4X 3.5П2 3
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
П1 2.05X 3.45П2 3.8
Вулверхэмптон
22:30
БернлиНе начат
П1 2X 3.4П2 4.1
Астон Вилла
23:15
Манчестер СитиНе начат
П1 8X 5П2 1.39
Эвертон
23:15
ЛиверпульНе начат
П1 7.4X 5.2П2 1.4

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Реал Мадрид
23:00
АтлетикНе начат
П1 1.65X 4.1П2 5.2

Чемпионат Италии. Серия А

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Интер
20:30
СпецияНе начат
П1 1.21X 7.4П2 13
Болонья
20:30
РомаНе начат
П1 3X 3.45П2 2.38
Сассуоло
22:45
НаполиНе начат
П1 4X 3.95П2 1.86
Дженоа
22:45
МиланНе начат
П1 5.6X 4.2П2 1.61

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Труа
21:00
ЛорьянНе начат
П1 2.31X 3.15П2 3.45
Анже
21:00
МонакоНе начат
П1 3.45X 3.35П2 2.42
Метц
21:00
МонпельеНе начат
П1 2.65X 3.3П2 2.75
Страсбург
21:00
БордоНе начат
П1 1.74X 3.95П2 4.7
Брест
21:00
Сент-ЭтьенНе начат
П1 1.97X 3.65П2 3.85
Ренн
23:00
ЛилльНе начат
П1 1.98X 3.55П2 3.95
Нант
23:00
МарсельНе начат
П1 3.15X 3.35П2 2.35
Лион
23:00
РеймсНе начат
П1 1.58X 4.3П2 5.8
ПСЖ
23:00
НиццаНе начат
П1 1.43X 5.2П2 6.8
Клермон
23:00
ЛансНе начат
П1 3.1X 3.45П2 2.35

Нападающий "Спартака" Соболев опроверг слухи о том, что он якобы "сливал" Виторию

Нападающий "Спартака" Александр Соболев поделился мнением о работе наставника "красно-белых" Руя Витории.
Фото: ФК "Спартак"
"У него свое видение, и он его воплощает. У каждого тренера есть свои особенности. Мы стараемся выполнять все установки Витории, верим в его идеи. Тренировки у него интересные", - сказал Соболев.

Также форвард опроверг слухи о том, что ему якобы не нравится сотрудничество с португальским специалистом.

"До меня доходили слухи: якобы Соболев сливает тренера. Я вас умоляю - как это можно сделать? Это полный бред", - отметил Соболев.

Нападающий "Спартака" Александр Соболев в текущем сезоне провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и стал автором 3 результативных передач. В общей сложности за "красно-белых" 24-летний футболист сыграл в 59 матчах и забил 26 мячей.

Руй Витория возглавил "Спартак" перед началом сезона-2021/22. Под руководством 51-летнего тренера "красно-белые" провели 23 матча, в которых одержали 7 побед, 6 раз сыграли вничью, а также потерпели 10 поражений.

Источник: Российская газета


Теги: Соболев Спартак Витория
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