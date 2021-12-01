"С 1 по 14 декабря на специальном сайте юные болельщики смогут оставить свои новогодние желания в формате видеообращений, а футболисты основного состава "Зенита" выберут 22 из них, которые будут исполнены.
К участию приглашаются дети от 5 до 17 лет, место жительства не имеет значения. Главное условие - быть болельщиком клуба. Участникам необходимо заполнить короткую анкету и прикрепить видео, в котором они расскажут о своей новогодней мечте. 15 декабря в социальных сетях клуба и банка появятся имена победителей, чьи желания осуществятся", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".
Отмечается, что юные болельщики, которые посетят матч "Зенит" - "Ростов", который состоится в пятницу, 3 декабря, смогут записать видео со своими желаниями на "Газпром Арене".
"Исполняем мечты". "Зенит" запустил новогоднюю акцию по исполнению детских желаний
"Зенит" и официальный банк клуба "Газпромбанк" запускают совместную социальную акцию, в рамках которой намерены исполнить самые заветные детские желания.
Фото: ФК "Зенит"