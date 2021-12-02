Агент: Кайо счастлив в "Краснодаре". Он намерен до конца отработать контракт с клубом

Нету Хеновес, агент защитника "Краснодара" Кайо, заявил, что игрок не намерен уходить из клуба.

Фото: "Краснодар"





Агент Кайо заявил, что игрока все устраивает в "Краснодаре". По его словам, защитник доволен работой с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Кайо намерен выступать за "быков" до окончания срока действия контракта, добавил Нету Хеновес.



"Кайо счастлив в "Краснодаре", его все устраивает. Тренер? У него ни с кем нет проблем, напротив, он очень доволен работой с Гончаренко. Поступали ли нам предложения от других клубов? У Кайо есть контракт с клубом, он намерен выполнить его до конца", - сказал агент.



Источник: Напомним, ранее СМИ сообщали, что Кайо может покинуть " Краснодар ", если в стан "быков" перейдет защитник " Локомотива " Пабло.Агент Кайо заявил, что игрока все устраивает в "Краснодаре". По его словам, защитник доволен работой с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Кайо намерен выступать за "быков" до окончания срока действия контракта, добавил Нету Хеновес."Кайо счастлив в "Краснодаре", его все устраивает. Тренер? У него ни с кем нет проблем, напротив, он очень доволен работой с Гончаренко. Поступали ли нам предложения от других клубов? У Кайо есть контракт с клубом, он намерен выполнить его до конца", - сказал агент.Источник: РБ Спорт