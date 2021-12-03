Как сообщает источник, руководство клуба продолжает доверять Семаку и не ищет ему замену на посту главного тренера клуба, несмотря на неудачи в Лиге чемпионов.
Напомним, "Зенит" под руководством Семака три сезона кряду не выходит в плей-офф ЛЧ, но в этом году Семак смог вывести команду в 1/16 Лиги Европы. В предыдущие два сезона питерцы оставались на последнем месте в группе.
После 16 туров "Зенит" с 36-ю очками лидирует в РПЛ, оторвавшись от "Динамо", идущего вторым, на 4 очка.
Контракт специалиста истекает летом следующего года, однако в нем есть опция автоматического продления еще на год.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Зенит" не планирует увольнять Семака
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак продолжит тренировать клуб.
Фото: ФК "Зенит"