"Признаём, что в понедельник мы выпустили заявление на эмоциях, не разобравшись в ситуации и были неправы в высказываниях в адрес руководства ПФК ЦСКА. Мы – фанаты и клуб – дорожим взаимным доверием и не допустим его подрыва", - сообщили представители объединения.
Также фанаты отметили, что клуб помог покинуть трибуну женщинам и несовершеннолетним, а также предоставил адвокатов задержанным.
Напомним, что под конец встречи с "Зенитом" фанаты "армейцев" устроили файер-шоу на своих секторах. По этой причине им не разрешили сразу покинуть стадион после финального свистка. На выходе их встретили сотрудники ОМОНА и начали массово помещать в автозаки за использование пиротехники.
В связи с этими событиями члены фанатского объединения ЦСКА объявили, что покинут трибуны по ходу субботней встречи с "Крыльями Советов", а также назвали руководство "армейцев" трусами и предателями.
Активные фанаты ЦСКА извинились перед клубом за предыдущее заявление
Представители объединения фанатов ЦСКА "Люди в черном" опубликовали новое заявление в своем телеграм-канале.
Фото: "Чемпионат"