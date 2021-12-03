Как сообщает источник, клуб готов расстаться с футболистом уже зимой. В круг претендентов на россиянина входят клубы из России и ОАЭ.
Кокорин перебрался в "Фиорентину" из "Спартака" в январе этого года. С того момента 30-летний форвард принял участие в 8 матчах клуба, но не отметился результативными действиями.
В нынешнем сезоне на счету Кокорина менее получаса сыгранных минут за 4 выхода на поле. Последний раз Кокорин сыграл против "Сампдории" 30 ноября. До этого он не выходил на поле с 3 октября.
Источник: Corriere Dello Sport
СМИ: Кокорин зимой может перейти в клуб из России или ОАЭ
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Фиорентина"