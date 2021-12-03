"Марко все еще отдыхает. Предложения есть, но мы пока не решили, куда и когда переходить. Есть ли предложения из России? Пока нет. Возможно, это из-за того, что до перерыва осталось еще два тура. А может быть, и не будет интереса из России, кто знает", - цитирует Йоксимовича "РБ Спорт".
Напомним, Марко Николич находится без работы с момента увольнения из "Локомотива" в октябре. С ним "железнодорожники" завоевали серебряные медали в дебютном сезоне и бронзовые во втором, а также выиграли Кубок России.
Его преемником в "Локомотиве" стал Маркус Гиздоль из Германии.
В конце ноября сообщалось, что Николич может сменить Сергея Реброва в "Аль-Айне" из ОАЭ.
Агент Николича: предложения есть, но не из России
Деян Йоксимович, представляющий интересы бывшего главного тренера "Локомотива" Марко Николича рассказал, есть ли у его клиента предложения о новом трудоустройстве.
Фото: ФК "Локомотив"