"Думаю, к такому футболисту в любом случае будет интерес из России. Пока ни с кем не разговаривали, в этом нет нужды. Кокорин - игрок "Фиорентины". Между прочим, последнее время он выходит и играет.
Вариант с ОАЭ? Мы вообще ничего сейчас не рассматриваем, играем в "Фиорентине", - цитирует Бердышева Sport24.
В нынешнем сезоне на счету Кокорина менее получаса сыгранных минут за 4 выхода на поле. Последний раз Кокорин сыграл против "Сампдории" 30 ноября. До этого он не выходил на поле с 3 октября.
Сегодня появилась информация о том, что Кокорин зимой может покинуть Флоренцию и перейти в клуб из России или ОАЭ.
Агент Кокорина: к такому футболисту в любом случае будет интерес из России, но сейчас он - игрок "Фиорентины"
Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в Россию.
Фото: ФК "Фиорентина"